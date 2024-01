“Zio Michele” torna libero e già fioccano le proposte di lavoro E a proposito di Cosima e Sabrina…

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Torneràa febbraioMisseri, lo zio della 15enne di Avetrana Sarah Scazzi, uccisa nel 2010. Lo conferma il suo avvocato, Luca La Tanza. L’uomo, processato e condannato a 8 anni di carcere per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove, beneficerà di uno sconto di pena ottenuto grazie alla buona condotta e in ossequio alla legge svuota carceri. La detenzione avrebbe dovuto infatti concludersi nel 2025, ma Misseri – che compirà 70 anni a marzo – uscirà dal carcere 400 giorni prima del “naturale” fine pena. “Non posso fornire dettagli precisi su quale sia il giorno preciso della sua scarcerazione – commenta il legale di Misseri – perchévuole godersi almeno un paio di giorni in completa serenità non appena sarà scarcerato. E vorrebbe evitare interviste e comparse. Poi, sicuramente, tornerà a parlare”. ...