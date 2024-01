Zielinski-Inter diverso da Taremi | la situazione a -5 dalla scadenza

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 gennaio 2024)è uno dei possibili parametri zero per l’della prossima stagione, ma nella lista c’è anche. Sul centrocampista del Napoli aggiorna Fabrizio Romano, in una diretta di SOS Fanta. L’OBIETTIVO A ZERO – Si sta già pensando ai parametri zero di luglio e Fabrizio Romano guarda dove può andare Piotr: «L’è la grande favorita. Anche perché è difficile che rinnovi il contratto incol Napoli. In questo caso però la mano non è stata stretta, ci sono ancora delle cose da sistemare. Credo che servirà ancora un po’ di tempo e aspettare la fine del mercato, ma perc’è questa possibilità».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...