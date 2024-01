Zia Caterina dal letto di ospedale | “Sanità pubblica bene prezioso | ma le cure vanno umanizzate”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Firenze, 25 gennaio 2024 -Bellandi, meglio conosciuta come Zia, ricoverata all'per una polmonite intersiziale complicata da Covid, lancia un appello a tutte le istituzioni coinvolte affinché si investa nel miglioramento delle strutture sanitarie. La zia che col suo variopinto Taxi Milano 25 accompagna ini bambini malati, riconosciuta con il titolo di Ufficiale dell'Ordine al Merito della ReItaliana dal presidente della ReSergio Mattarella, da alcuni giorni è dall'altro lato della carreggiata, nei panni della paziente. "Fa strano passare dall'altra parte, dopo tanti anni a correre tra i reparti degli ospedali con i miei Supereroi, seguendoli ed accompagnandoli con il mio taxi tra i loro esami e– scrive in ...

Firenze, 25 gennaio 2024 - Caterina Bellandi, meglio conosciuta come Zia Caterina, ricoverata all'ospedale per una polmonite intersiziale complicata da Covid, lancia un appello a tutte le istituzioni ...Caterina Bellandi, zia Caterina del taxi MIlano 25, è ricoverata all'ospedale di Ponte a Niccheri di Firenze per una polmonite, complicata dal Covid ...