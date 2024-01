Zancan | «Calhanoglu è clamoroso Asllani non è ancora cresciuto»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La differenza tra Hakane Kristjanè ampia, è inutile nasconderlo. Federicolo ribadisce su Sky Sport. DIFFERENZE – A Firenze tantissimi cambi, Federicone parla: «non ha un ricambio di pari livello perché sta giocando in maniera clamorosa. Anche perchénon ha fatto obiettivamente un percorso di crescita così importante. Lui è un giovane, quest’anno non ha giocato tantissimo. C’è una certa differenza tra i due, per questo l’Inter potrebbe perdere tanto contro la Fiorentina. Sul cambio Barella–Frattesi secondo me c’è meno scarto. Frattesi è un dodicesimo uomo» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...