Zampini | “Tutti ossessionati dalla Juventus Ricordate la frase di De Laurentiis?”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 25 gennaio 2024)critica i detrattori della. Dalle parole di Dea Pechino, una riflessione sul clima contro la Vecchia Signora. Nel corso di un’intervista rivelatrice su Telelombardia, Massimo, noto opinionista e fondatore di Juventibus, ha apertamente affrontato il persistente clima di ossessione nei confronti dellain Italia. Nel suo intervento,ha richiamato alla mente le parole del presidente del Napoli, Aurelio De, che affermò che vincere più scudetti di fila in Italia era possibile solo in maniera disonesta. “Deaveva chiaramente lanel mirino quando fece quella dichiarazione, eppurerimasero in silenzio accettando passivamente quelle ...