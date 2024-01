Wilson | Ryanair scommette sul Fvg | ' vogliamo crescere qui'

(Di giovedì 25 gennaio 2024) "ha una lunga storia in questa regione. Ho incontro Fedriga mesi fa e abbiamo detto chequi. La regione e l'aeroporto devono diventare più competitivi. Oggi annunciamo un importante cambiamento proprio perché l'aeroporto si prepara a diventare più competitivo, con nuove rotte, a Berlino, Parigi, Cracovia. Inizia un periodo di crescita per tutto il Friuli Venezia Giulia". Sono le parole di Eddie, CEO di, che con il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga e i vertici di Trieste Airport, ha annunciato l'apertura della nuova base a Trieste e nuovi collegamenti per il 2024. "Con Fedriga abbiamo condiviso obiettivi comuni crescita.fare di Trieste uno degli aeroporti più competitivi - ha ribadito- nel sistema ...

TRIESTE - Ryanair aprirà due nuove basi in Italia, una a Trieste e una a Reggio Calabria. Lo ha confermato oggi l'amministratore delegato Eddie Wilson oggi, 25 gennaio ..."Ryanair ha una lunga storia in questa regione. Ho incontro Fedriga mesi fa e abbiamo detto che vogliamo crescere qui. La regione e l'aeroporto devono diventare più competitivi. (ANSA) ...TRIESTE - Ryanair aprirà due nuove basi in Italia, una a Trieste e una a Reggio Calabria. Lo ha confermato oggi l'amministratore delegato Eddie Wilson oggi, 25 gennaio 2024, in ...