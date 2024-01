Welfare | “Realizziamo il Cambiamento” | 500mila euro per 7 interventi nel Mezzogiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Fondazione Con il Sud e ActionAid Italia, tramite la collaborazione con Fondazione Realizza il, hanno promosso nel corso del 2023 la seconda edizione del Bando “ilcon il Sud” per contrastare la povertà e tutelare i diritti delle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità nelle regioni meridionali. Il Bando ha messo a disposizione un ammontare complessivo di 500 milache verrà ora ripartito fra le sette proposte – 117 quelle pervenute in totale – ammesse al finanziamento. Le proposte selezionate coprono un ampio raggio di beneficiari: donne in uscita da situazioni di violenza, giovani, persone con background migratorio e appartenenti alla comunità LGBTQIA+, comunità e territori. Ognuna prevede, oltre al soggetto responsabile, almeno due partner di progetto per un totale ...

