Warner Bros riporta Tenet nelle sale IMAX | vuole riconquistare Christopher Nolan?

Warner Bros. Discovery (WBD) ha esteso i diritti di trasmissione della Formula E per altri 12 anni in Europa. La global media company sarà ... (sport.periodicodaily)

Warner Bros. Discovery e WWE rinnovano la partnership pluriennale

Grandi notizie per i fan della WWE in Italia. La programmazione settimanale continuerà a essere trasmessa su Discovery+, in lingua originale, e in ... (movieplayer)