Voragine sulla strada | famiglie isolate I tecnici di Nuove Acque al lavoro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Si era aperta improvvisamente una profonda buca. E’ successo martedì a Tregozzano. Una gigantesca camera, larga circa due metri e profonda dieci, forse scavata dall’acqua, che aveva praticamente isolato leresidenti in zona. I vigili del fuoco di Arezzo erano intervenuti sul posto assieme alla Polizia municipale. La zona della "camera" sotto il mantole è stata delimitata, l’area di rischio in superficie transennata e quindi laè stata interdetta. Appena ricevuta la segnalazione del problema, idisono prontamente intervenuti per riscontrare la criticità segnalata mettendo subito a disposizione le squadre operative di manutenzione per il ripristino della fognatura sottostante lavicinale in località Tregozzano. "È ...