Volley | Superlega 2023 2024 | Padova batte Modena e si prende tre punti pesanti verso la salvezza

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Vittoria pesante per la Pallavolo, che nel posticipo della quinta giornata di ritorno dellaha battuto la Valsa Groupcon il punteggio di 3-1 (25-22, 25-23, 22-25, 25-23). Per gli uomini di coach Cuttini si tratta del quinto successo in questo campionato, treche valgono molto nella lottala. Si apre invece una vera e propria crisi per gli emiliani di coach Petrella, che perdono il treno delle altre in classifica e rimangono fermi all’ottavo posto. Mattatore assoluto del match Davide Gardini, trascinatore dicon 24a referto. Molto bene anche il giovane Luca Porro con 16, mentre anon bastano i 21 ...