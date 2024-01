Volley serie C Cade l’Axore Macerata ad Appignano

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024)in trasferta 3-1 in favore dell’Aurora, ma resta al secondo posto del campionato diC diassieme alla Frezzotti Trasporti. "Da una parte – dice coach Diego Cacchiarelli – mi piacerebbe avere una squadra che non accetta la possibilità della sconfitta, ma lotta e fa di tutto per trovare insieme le soluzioni per portare la partita a casa. Però è stata l’occasione per fare in modo che i ragazzi che hanno giocato di più continuassero a tenere un buon livello di gioco mentre quelli meno utilizzati potessero avere più minuti in campo. È stato decisivo il terzo set, avevamo un buon vantaggio di 6/7 punti ma ci siamo lasciati sfuggire il set. Devo comunque ringraziare i ragazzi perché hanno dimostrato massima disponibilità nell’adattarsi anche a tanti cambi e giocare in ...