Volley | Michieletto guida Trento | Perugia replica con Giannelli Piacenza crolla | Civitanova si salva

(Di giovedì 25 gennaio 2024) In serata si sono giocate cinque partite valide per la 16ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano dimaschile.ha sconfitto Milano per 3-0 (25-21; 25-19; 25-21) e si è confermata in testa alla classifica generale. Grande prestazione da parte dello schiacciatore Alessandro(16 punti) e dell’opposto Kamil Rychlicki (12), tra le fila di Milano i migliori sono stati gli attaccanti Yuki Ishikawa (12) e Ferre Reggers (8). I Campioni d’Italia conservano tre punti di vantaggio su, che ha liquidato Taranto con un secco 3-0 (25-18; 25-23; 25-20): il regista Simone(4 punti) ha mandato in doppia cifra Jaime Jesus Herrera (13), Kamil Semeniuk (12), Oleh Plotnytskyi (11) e Flavio Gualberto (11 punti, 6 muri!). Seconda sconfitta consecutiva per ...