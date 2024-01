Volley KK per sempre | Itas Trentino ritira il numero 1

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pubblicato il 25 Gennaio, 2024 L’la maglia1. Prima dell’inizio della gara trae Allianz Milano, il Presidente Da Re ha consegnato simbolicamente a Matey Kaziyski il gonfalone raffigurante una divisa stilizzata col suoe cognome. A partire dal mese di febbraio troverà posto sul tetto della ilT quotidiano Arena accanto a tutte le vittorie raccolte in questi primi ventiquattro anni di attività da. Il momento, intenso e toccante al tempo stesso, è stato accompagnato da un lungo applauso e da una standing ovation generale, che ha commosso non solo i tifosi presenti di vecchia e nuova data ma anche lo stesso giocatore. Fonte: Lega Pallavolo Serie A

Tutto pronto per Farmitalia Catania-Cucine Lube Civitanova, partita valevole per la quinta giornata di ritorno della Superlega 2023 / 2024 di volley ... (sportface)

In serata si sono giocate cinque partite valide per la 16ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Trento ha ... (oasport)

Nuovo arrivo in casa Amando Santa Teresa. Proprio nelle ultime ore del mercato si è concretizzato infatti l’arrivo fra le fila della Farmacia Schultze di Martina Otta, giovanissima schiacciatrice che ...L'Italia ha annunciato ufficialmente la lista dei convocati per i Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi, in programma a Sofia (Bulgaria) dal 12 al 20 febbraio. La rassegna continentale rapprese ...Albanese di nascita, Luis, a 11 anni, lascia, con la mamma, il suo Paese di origine e approda in Italia: "Ma a 14 anni -spiega- sono stato costretto a lasciare gli studi e a lavorare per contribuire e ...