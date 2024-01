Vitagliano | il Maradona delle pizze

Chiamarsi Diego a Napoli è sia un destino sia un manifesto, Non ha caso Diego Vitagliano ha scelto un logo in cui la D si salda con il numero 10, quello del genio, dell’eccellenza. E i fatti gli ...Ospite a 'Verissimo', l'ex tronista di 'Uomini e Donne' Costantino Vitagliano ha parlato per la prima volta in televisione della ...