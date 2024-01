Visioni fuori dagli schermi al cinema Meliés “D’Essai D’Inverno“ | proiezioni e incontri con i registi

(Di giovedì 25 gennaio 2024)d’autore, indipendente, irregolare e orgoglioso di esserlo. Da oggi torna al Méliès di via della Viola ““, rassegna realizzata da CineGatti con la collaborazione di Arci Perugia che fino all’8 marzo proporrà, alla presenza dei, film originali e alternativi, estranei alle logiche commerciali del mercato e dedicati a quel pubblico che vuole esplorare nuovi e diversi punti di vista. Si comincia con “Di vita non si muore“, docufilm sulla breve e intensa vita di Carlo Giuliani della regista Claudia Cipriani che oggi lo presenta in sala con il circolo Anpi Bonfigli Tomovic. E domani sarà ospite il regista Paolo Pisanu che introdurrà la sua opera prima “Tutti i cani muoiono soli” (nella foto), storia di un padre e una figlia che cercano di recuperare il tempo perduto. Giovedì primo febbraio ...

