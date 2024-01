Vino | al via il 2° Festival del potatore dei Vine Master Pruners Simonit&Sirch

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gen. (Labitalia) - Dopo il grande successo della prima edizione, che si è svolta nel 2019 in Franciacorta, sarà il Chianti Classico ad ospitare il 2°del, ideato e organizzato da Simonit&Sirch, noti per aver messo a punto un metodo di potatura che preserva la sanità delle viti mantenendole forti e longeve, esportato con successo in tutto il mondo. L'appuntamento è per il 16 marzo a Castelnuovo Berardenga (Siena), dove si svolgerà il Pruning Contest, combattuta e appassionante gara di potatura della vite, che premierà le migliori potatrici e i migliori potatori. La competizione si svolgerà nei vigneti dell'Agricola San Felice, azienda leader del territorio e partner del, che da anni applica il Metodo di potatura ...