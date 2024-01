Vincoli mobilità docenti | ci sarà la deroga per il 2024 2025? Sasso Lega è ottimista | “C’è convergenza sul tema fra maggioranza e opposizione” VIDEO

Una mattina, nel parcheggiare l’auto davanti alla scuola, e dopo aver macinato tanti kilometri per raggiungere la sede di servizio, vede del fumo ... (orizzontescuola)

“Dico sempre a chi mi conosce che non vado al lavoro, vado a scuola. Lo dico perché il nostro è il lavoro più bello. Se uno ha la fortuna di ... (orizzontescuola)

“Dico sempre a chi mi conosce che non vado al lavoro, vado a scuola. Lo dico perché il nostro è il lavoro più bello. Se uno ha la fortuna di ... (orizzontescuola)

"Bisogna affrontare le urgenze nelle nostre scuole e l’occasione per farlo è il decreto Milleproroghe”: a ricordarlo è oggi Marcello Pacifico, ... (orizzontescuola)

In attesa della prossime domande di Mobilità , gli interessati si pongono numerosi quesiti, tra cui alcuni relativi alle deroghe previste ... (orizzontescuola)

Vincoli mobilità 2024 - i problemi sono ancora tutti qui. Lettera

inviata da Iva Francese - L'annoso problema dei Vincoli sta per ripresentarsi in tutta la sua drammaticità. La domanda di mobilità per la scuola di ... (orizzontescuola)