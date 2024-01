Vinci Casa giovedì 25 gennaio 2024 | ecco i numeri vincenti

(Di giovedì 25 gennaio 2024)25. L’estrazione di oggi per il concorso “” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro.estratti oggi: Max L'articolo proviene da Italia Sera.

Vinci Casa mercoledì 24 gennaio 2024 . L’estrazione di oggi per il concorso “ Vinci Casa ” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre ... ()

È il vincitore a scegliere l’immobile da acquistare. Avrà 2 anni di tempo per cercare la casa dei suoi sogni, in tutta Italia e in completa libertà.Nel concorso Win for Life VinciCasa di mercoledì 24 gennaio la prima moneta manca ancora e soltanto due players indovinano ‘4’ numeri. A loro va un premio di quasi 700 euro. Scritto da Redazione La ...Sono 19 i giocatori ad aver indovinato ‘4’ numeri nel concorso Win for Life VinciCasa di martedì 23 gennaio. A loro va un premio di 81,76 euro. Scritto da Redazione Piovono i ‘4’ nel concorso Win for ...