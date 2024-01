Villani | “Emergenza sanitaria all’Ospedale di Eboli | al fianco del personale sanitario”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La Coordinatrice Provinciale del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno, Virginia, esprime profonda preoccupazione e denuncia la critica situazione che emerge dalle recenti immagini provenienti dal pronto soccorso di. La necessità urgente di intervenire sull’adeguamento delle strutture e sul reclutamento straordinario diè evidente, con la premessa fondamentale di garantire la sicurezza degli operatori sanitari. La mancanza die la carenza di posti letto non possono essere imputate al coraggioso e instancabile lavoro del. Ilmerita apprezzamento per il suo impegno incessante, nonostante le sfide legate alla carenza di risorse umane e di posti letto. Non condividiamo il ...