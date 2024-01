Viene ripresa dalle telecamere mentre mette il viagra nel caffè dei colleghi | ma lei respinge ogni accusa | “Dovevo solo controllare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Karen Beale, un’addetta alle pulizie, è statata di aver intenzionalmente messo deldentro ildei suoi. Nonostante la presenza di una registrazione di 13 minuti che potrebbere la parola ‘fine’ sulla faccenda, Karen si sta difendendo inmodo,ndo qualsiasi tipo die quindi l’eventuale ‘avvelenamento‘. La 62enne è stata licenziata, come riportato dal Daily Star. La faccenda si è consumata un mattino in cui un impiegato ha notato uno strano colore (e una dubbiosa densità) all’interno del suo. Il sospetto di possibile avvelenamento è subito balzato in testa ai pensieri dell’uomo che, in men che non si dica, si è recato a vedere i video della sorveglianza, cercando di fare ...