VIDEO | Battaglia vera tra Suzuki e Copeland | l’ex Edge e la leggenda nipponica si sfidano nel main event di Dynamite

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 25 gennaio 2024)(senza pubblicità) neldell’ultima puntata ditra Minorued Adam “, con la Rated R Superstar che si è aggiudicato la vittoria dopo un incontro durissimo e ricco di colpi di scena. Se dopo l’incontroWWE ha nuovamente chiamato in causa Christian Cage, l’attuale TNT Champion, bisogna assolutamente parlare del dream match di ieri notte, che non avrebbe sfigurato comedi un qualsiasi PPV della promotion di Tony Khan. Ecco qui di seguito le parti conclusive della “” tra i due, al primissimo scontro in carriera, in un vero e proprio dream match che, come di consueto, verrà mandato in onda in Italia da Sky ...