Viareggio Cup Il pallone della serie A utilizzato in tutte le gare

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Le partite74ªCup (12-26 febbraio 2024) e quelle5ªWomen’s Cup (13-20 febbraio) verranno disputate con ilPuma,per ledel massimo campionato diA TIM. Si tratta di una novità che rende orgoglioso il Cgc, a pochi giorni dal via dei due tornei giovanili. “Intanto debbo ringraziare pubblicamente – ha sottolineato il presidentesocietà organizzatrice, Alessandro Palagi – la LegaA per la sensibilità dimostrata nei confrontinostra storica manifestazione: è un segnale di vicinanza del quale andiamo molto orgogliosi. Ci auguriamo che i palloni Puma possano essere lo “strumento” ideale per vedere ...