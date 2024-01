Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2024 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 gennaio 2024)DEL 25 GENNAIO18:35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA E TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA SULLA STATALE UMBRO LAZIALE CODE PER INCIDENTE TRA GLI SVINCOLI VITERBO NORD E BAGNAIA MONTEFIASCONE DIREZIONE ORTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO Servizio fornito da Astral