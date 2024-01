Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2024 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 gennaio 2024)DEL 25 GENNAIO12:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. NON MOLTE LE SEGNANI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCONE VIENE INFATTI INDICATA NL COMPLESSO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IL TUTTO NEI DUE SENSI D MARCIA. INFINE RICORDIAMO CHE SULLA SALARIA PROSEGUIRANNO FINO AL 30 APRILE I LAVORI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NELLA GALLERIA COLLE GIARDINO, LAVORI CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA O SORPASSO, A SECONDA DELLE LAVORAZIONI, IN DIREZIONE RIETI CON CONSEGUENTE DIVIETO DI SORPASSO E LIMITE DI VELOCITÀ DI 50 KM/H. DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL ...