Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2024 ore 11 | 30

(Di giovedì 25 gennaio 2024)DEL 25 GENNAIO11:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA TUSCOLANA E CASILINA. SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IL TUTTO NEI DUE SENSI D MARCIA. INFINE RICORDIAMO CHE SULLA SALARIA PROSEGUIRANNO FINO AL 30 APRILE I LAVORI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NELLA GALLERIA COLLE GIARDINO, LAVORI CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA O SORPASSO, A SECONDA DELLE LAVORAZIONI, IN DIREZIONE RIETI CON CONSEGUENTE DIVIETO DI SORPASSO E LIMITE DI VELOCITÀ DI 50 KM/H. DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral