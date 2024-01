Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2024 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 gennaio 2024)DEL 25 GENNAIO10:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SI STA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA, LA CIRCONE RISULTA SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. MENTRE PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO TRA IL RACCORDO E TOGLIATTI VERSO IL CENTRO. FILE ANCHE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DIE DUE PONTI SEMPRE IN INGRESSO A. INFINE RICORDIAMO CHE SULLA SALARIA PROSEGUIRANNO FINO AL 30 APRILE I LAVORI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NELLA GALLERIA COLLE GIARDINO, LAVORI CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA O SORPASSO, A SECONDA DELLE LAVORAZIONI, IN DIREZIONE RIETI CON CONSEGUENTE DIVIETO DI SORPASSO ...