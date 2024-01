Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2024 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 gennaio 2024)DEL 25 GENNAIO9:05 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, TRAFFICO PIUTTOSTO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA. DISAGI ANCHE IN ESTERNA, CODE A TRATTI DA CASSIA A PISANA, TRA-FIUMICINO E APPIA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. FILE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. INCOLONNAMENTI SULLA-FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. LE CODE STANNO INTERESSANDO ANCHE LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DIE DUE PONTI SEMPRE IN INGRESSO A. TRAFFICATE ANCHE LA NOMENTANAE LA NOMENTANA BIS, ABBIAMO ...