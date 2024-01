Viabilità provvisoria per il “Primo carnevale di Maccarese” | tutti i dettagli

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Fiumicino, 25 gennaio 2024 – In occasione della “Prima Edizione deldi” (leggi qui), domenica 28 Gennaio 2024, la Polizia Locale ho disposto la seguente disciplina di trafficoin vigore peri veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, esclusi i mezzi di soccorso/emergenza, e prevede : – Dalle ore 10.30 alle ore 17.00 in via Giovanna Reggiani, divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, nel tratto compreso tra Via Castel San Giorgio (esclusa) e viale Tre Denari (esclusa). – Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 in via Castel San Giorgio, divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, nel tratto compreso tra via del Buttero (esclusa), e via Corona Australe (esclusa). – Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 in via ...