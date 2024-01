Viabilità Bologna | cosa cambia | torna la preferenziale in via Farini Nuovo bus per via San Vitale chiusa

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2024 – Avrà il numero 44 il bus di linea, non una semplice navetta, che tutti i giorni per 23 ore servirà la zona 'buia' di via Sana causa dei lavori per la Garisenda. Il bus passerà ogni 20 minuti e farà un percorso circolare che comprenderà via Palagi, via Massarenti, via San, piazza Aldrovandi e Strada Maggiore, poi ancora via Mazzini. Per questo giro, la zona oggi pedonale di piazza Aldrovandi tollererà il passaggio dei bus. È questa una delle due principali novità che porta l'accordo per il potenziamento del Tpl firmato ieri sera tra il Comune, Tpr, Srm e le sigle sindacali, oggi illustrata in conferenza stampa. Lain ViaL'altra novità rilevante è un ritorno al passato, dovuto aimenti dei ...