Via libera al Ddl Ferragni | l’influencer | “Sono lieta che il Governo riempia un vuoto legislativo Impedirà di fare errori”

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Milano – “che ilabbia voluto velocemente riempire un”. Si affida a una nota alle agenzie di stampa e non a stories sui suoi profili social, Chiara, per commentare il “disegno di legge” a cui il Consiglio dei Ministri ha dato il viaoggi per disciplinare con regole chiare le attività di beneficenza abbinate alle iniziative commerciali. Un campo in cui, suo malgrado, l’imprenditrice cremonese è diventata una protagonista, seppure in negativo, dopo la maxi multa dell’antitrust alle sue aziende e l’indagine per truffa aggravata per la vicenda Balocco rosa (e non solo). “Quanto mi è accaduto mi ha fatto comprendere come sia fondamentale disciplinare con regole chiare le attività di ...