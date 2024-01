Verso Lazio-Napoli | Mazzarri con gli uomini contati a caccia di nuove soluzioni

Leggi su 2anews

(Di giovedì 25 gennaio 2024)Dimenticare la rabbia per la sconfitta nella finale di Supercoppa e ripartire in campionato per cercare la rimonta ai posti europei. Con questa missione, ilha ripreso ieri gli allenamenti a Castel Volturno, cercando nuovi stimoli e guardando alla sfida contro ladi domenica, quando dovrà inventarsi una formazione nuova, per