Verbania | beccato il «Fleximan» piemontese | così è stato smascherato il 50enne che distruggeva autovelox

Leggi su open.online

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ha un volto e un’identità Fleixman. Per lo meno quello che agiva in provincia di. Uncittadino ossolano, ritenuto responsabile di aver distrutto due colonnine per il rilevamento della velocità, èinfatti denunciato dai carabinieri della stazione di Santa Maria Maggiore per danneggiamento aggravato. In particolare, l’uomo avrebbe danneggiato i velox lungo la strada statale del Verbanese. Questo è il risultato di indagini iniziate sin dallo scorso novembre, come spiega il Corriere della Sera: l’intervento dei carabinieri era scattato dopo che due colonnine per il rilevamento della velocità erano state danneggiate nel Comune di Druogno. I dispositivi erano stati posizionati dal Comune con lo scopo di ridurre l’incidentalità stradale e controllare la velocità nel centro abitato. Lo stesso primo cittadino li aveva ...