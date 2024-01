Venezia vs Ternana | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie b 2023/2024. Obiettivi diversi per le due squadre che si giocano rispettivamente la promozione e la salvezza.vssi giocherà sabato 27 gennaio 2024 alle ore 14 presso lo stadio PenzoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lagunari sono terzi in classifica in compagnia della cremonese con 38 punti e continuano ad inseguire il secondo posto distante un solo punto, che significa promozione diretta. La squadra di Vanoli sta però vivendo un momento di difficoltà, dal momento che nelle ultime cinque partite la vittoria è arrivata solo una volta, a fronte di due sconfitte e due pareggi Gli umbri attualmente sono appena fuori dalla zona rossa sulla quale conserva soltanto un punto. La squadra di Breda ha tenuto un ...

L'arbitro per la partita Venezia-Ternana sarà Michael Fabbri. Sgarbi è il nome nuovo. Buone chance per l’arrivo di Bonfanti e Pagano, poche per Pellegrino. E’ in standby la trattativa per Corazza. Si ...Sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna l’arbitro di Venezia-Ternana di sabato 27 gennaio, match valevole per la 22esima giornata di Serie B. A coadiuvarlo gli assistenti Mastrodonato-Belsanti, ...In porta da schierare il giovane Jungdal della Cremonese, davanti fiducia al tridente pesante Iemmello, Pohjanpalo, Man: i titolari da non perdere ...