Vecchie videocassette Disney | non buttarle | se ne hai una così vale 13 000 euro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Chiunque sia cresciuto negli anni ’80 o ’90 ricorda le mitiche VHS, quelle leggendarie cassettone di plastica nera! Di queste cassette ne esistono edizioni particolari e ricercate, e molte di esse sono state vendute all’asta a prezzi esorbitanti – parliamo di migliaia di– su eBay o altre piattaforme. Tuttavia, solo perché le persone collocano questi oggetti all’asta a quel prezzo non significa che venderanno. Se la tua sarà una tra gli esemplari fortunati potremo scoprirlo nelle prossime righe dell’articolo di oggi, con la nostra lista dei nastri VHSpiù rari, esemplari preziosi per i collezionisti dei quali si hanno notizie certe inerenti ad aste famose, Scopriamoli! Lilli e il vagabondo, prima serie in cellophane. 5.000Credit foto: WikipediaLilli e il vagabondo è stato ripubblicato su ...