Vangelo di oggi 25 Gennaio 2024 | Mc 16 | 15-18 | Video commento

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ascoltiamo e meditiamo ildi giovedì 25, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato”. “L’evangelizzazione parte sempre dall’incontro con il signore Gesù: chi si è ... L'articolodi25: Mc 16,15-18proviene da La Luce di Maria.

