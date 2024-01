Valditara | “Non mi riconosco in tesi che giudicano immorale la legge sull’aborto”

In una nota, ANCoDiS ha sollevato questioni cruciali riguardanti il futuro della struttura scolastica in Italia, indirizzando un appello pubblico al ... (orizzontescuola)

"Sono arrivate 120 richieste " per l' attivazione del Liceo Made in Italy , "consideriamo che i licei economiche sociali statali sono circa 400, 600 ... (orizzontescuola)

"Sono arrivate 120 richieste" per l'attivazione del liceo Made in Italy, "consideriamo che i licei economiche sociali statali sono circa 400, 600 considerando anche quelli non statali. Si tratta quind ..."Abbiamo ereditato un sistema formativo che evidenziava una profonda incapacità di formare proprio quelle professionalità maggiormente richieste dal nostro sistema produttivo. (ANSA) ...Fratoianni: "Se però qualcuno pensa che questa vicenda possa essere messa in archivio si sbaglia di grosso. Proporrei per questo un altro ulteriore titolo Questo convegno e Valditara imbarazzano il no ...