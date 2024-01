Vagnozzi presenta la semifinale Sinner-Djokovic | “In questi anni abbiamo provato a mettere qualcosa di Novak dentro Jannik”

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Prosegue il conto alla rovescia in vista della partita tra J, primadel tabellone di singolare maschile agli Australian Open 2024. Si preannuncia una sfida tra titani, con l’azzurro che proverà a battere il numero 1 al mondo nel suo “giardino di casa” (il serbo ha vinto 10 titoli a Melbourne) per approdare per la prima volta in carriera alla finale di uno Slam. Il coach del 22enne altoatesino Simoneha concesso una lunga intervista ai microfoni di Supertennis,ndo il match di domani (previsto non prima delle ore 4.30 italiane sulla Rod Laver Arena): “Ci siamo preparati in inverno per arrivare a Melbourne nella forma migliore. Comunque vada sarà una bellissima partita e una bellissima esperienza: se ...