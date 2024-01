Va al cinema con il figlio neonato di 40 giorni e si trova costretta a pagare il biglietto intero anche per lui

(Di giovedì 25 gennaio 2024)ilpaga il. Quello che è accaduto ad una 36enne neomamma di Serina, in provincia di Bergamo, è finito sul più celebre quotidiano cittadino ed è ora diventato materia d’attenzione sui social. Alcunifa Alessia Masaracchia ha deciso di andare alcon amici e ha voluto portare con sé il suo piccolo bebè di appena 40e dovendolo allattare ha deciso di metterlo nella fascia da tenere vicina al corpo. Una volta giunta nelle multisala la donna e i tre amici, che avevano acquistato quattro biglietti online, si sono presentati alle maschere (oramai dotate di lettore qrcode quindi a breve lavoratori in estinzione pure loro) ed ecco la sorpresa: ilpaga il, oltretutto ...

Una neo mamma di Bergamo denuncia un cinema che le ha fatto pagare il biglietto anche per il suo bimbo di 40 giorni. Il cinema risponde che fino a 9 anni si paga un prezzo ridotto e consiglia di ...