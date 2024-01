Usa in numeri | lo strano caso di Trump se torna alla Casa Bianca

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2024/01/Elezioni-Usa.mp4 Diamo isulla corsa tra Biden everso la. Il 5 novembre si affronteranno per la seconda volta econ ogni probabilità sarà candidato, invece, per la terza consecutivamente. Una specie di record. Ma perché diamo i? Perché Joe Biden attualmente è il 46esimo presidente ma la 45esima persona che siede. Questo perché verso la fine dell’ottocento Grover Cleveland fu eletto due volte non consecutivamente nel 1884 e nel 1892 e per conseguenza nell’elenco ufficiale dei presidenti degli Stati Uniti è considerato due volte come 22esimo e 24esimo presidente, evidentemente restando la medesima ...