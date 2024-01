Uomo accoltellato alla Stazione Termini di Roma | Gualtieri annuncia rinforzi e interventi di riqualificazione

PECHINO - Il secondo attacco in meno di un mese. Anche questa volta in pieno giorno, per strada. Dopo l’attentato al leader dell’opposizione sudcoreana, Lee Jae-myung, accoltellato al collo lo scorso ...È finita con un uomo ferito a coltellate e colpito alla testa una lite tra due persone senza fissa dimora in piazza dei Cinquecento, alla stazione Termini, avvenuta la notte scorsa, intorno alle 2:40.Davanti agli inquirenti che lo hanno interrogato, Luca De Bonis ha confessato di aver ucciso l’amico Manuel Millefanti, trovato morto dalla madre nella sua casa di via Marconi ad Oltrona di San Mamett ...