Uomini e Donne | anticipazioni 25 gennaio | Ernesto se ne andrà davvero?

(Di giovedì 25 gennaio 2024)25: Ida Platano rischia di perdere il corteggiatoreRusso. Chi altro vedremo oggi? Scopriamolo insieme!25: i problemi diIl corteggiatore ieri ha espresso in studio le proprie difficoltà, vedendo come sta procedendo la conoscenza tra Ida Platano, Mario Cusitore e Sergio Berni. Ritiene che tra lui e la tronista non ci sia “empatia” e preferisce farsi da parte, lasciando spazio a chi ce l’ha di più con Ida. Tipo Mario, con cui si sono appianate le incomprensioni…Ieri ha fatto “spaventare”, lamentandosi di certe cose con la Platano (anche perché sta andando molto bene tra lei e Sergio) e mostrandole il tatuaggio che si è fatto ...

Che fine ha fatto Gemma Galgani ? Nelle ultime puntate di Uomini e Donne la dama Torinese è stata messa in secondo piano. E c’è chi è dispiaciuto per ... (gossipnews.tv)

In un nuovo capitolo avvincente di Uomini e Donne, il programma che tiene incollati gli spettatori alle dinamiche dell’amore, nella puntata di ieri su Canale5 si sono susseguite emozioni intense e ...Oggi, giovedì 25 gennaio, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45. In studio, ci saranno gli come ...Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste durante il mese di febbraio raccontano che Gemma si ritroverà a fare i conti con l'addio di Orfeo, dato che il cavaliere ha scelto di ...