Union Berlino | Bjelica colpisce Sané del Bayern Monaco | tre giornate di squalifica

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La Lega calcio tedesca ha annunciato unadi treper l’allenatore dell’, Nenad. Il tecnico si è reso protagonista di un brutto gesto durante il match contro il, in cui l’allenatore ha colpito al volto Leroymentre l’esterno cercava di rimettere in gioco il pallone.è stato immediatamente espulso, mentre per il giocatore delè arrivata l’ammonizione. Lo stesso tecnico dei berlinesi, pur sottolineando la provocazione dell’avversario, ha definito “intollerabile” il proprio comportamento nel post-partita. Oltre alla, perc’è anche la multa di 25.000 euro con l’...

Dopo il recupero vinto 1-0 con l’Union Berlino (in rete Guerreiro), il Bayern Monaco proverà a rientrare nella lotta per il titolo cercando altri 3 punti sul campo dell’Augusta, che è tornato alla ...L'allenatore dell'Union Berlin, il croato Nenad Bjelica, è stato squalificato per tre giornate dalla Lega calcio tedesca dopo aver colpito al volto l'attaccante del Bayern Monaco Leroy Sané al termine ...L'allenatore dell'Union Berlin, il croato Nenad Bjelica, è stato squalificato per tre giornate dalla Lega calcio tedesca dopo aver colpito al volto l'attaccante del Bayern Monaco Leroy Sané al termine ...