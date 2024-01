Union Berlino | 3 giornate al tecnico dopo l’aggressione a Sané

Dopo il recupero vinto 1-0 con l’Union Berlino (in rete Guerreiro), il Bayern Monaco proverà a rientrare nella lotta per il titolo cercando altri 3 punti sul campo dell’Augusta, che è tornato alla ...L'allenatore dell'Union Berlin, il croato Nenad Bjelica, è stato squalificato per tre giornate dalla Lega calcio tedesca dopo aver colpito al volto l'attaccante del Bayern Monaco Leroy Sané al termine ...L'allenatore dell'Union Berlin, il croato Nenad Bjelica, è stato squalificato per tre giornate dalla Lega calcio tedesca dopo aver colpito al volto l'attaccante del Bayern Monaco Leroy Sané al termine ...