Union Berlin | Bjelica | “Chiedo scusa solo alla mia squadra | non a Sanè”

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Mani in faccia, scontro fisico, parole pesanti, il tutto inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento della giustizia sportiva. La reazione dell’allenatore dell’, Nenadai danni di Leroynel corso del match col Bayern Monaco potrebbe costare cara al tecnico, che nel post gara ha parlato del suo gesto: “Quello che ho fatto non può essere giustificato. Adesso possochiederemia. Non a Sane: lui è venuto verso di me per provocarmi. Ma ovviamente non avrei dovuto reagire così”, ha detto a Sky. L’esterno offensivo del Bayern ha invece tagliato corto: “In realtà volevoriprendere velocemente la pper attaccare, poi la situazione è degenerata e lui mi ha colpito in ...