Una task force dà la caccia a Fleximan | così vogliono incastrarlo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Negli ultimi mesi, le autorità italiane hanno dovuto affrontare una serie di attacchi mirati agli autovelox: azioni notturne e tempestive, volto camuffato e targa dell’auto coperta. È la firma di, il novello Robin Hood che sta segando armato di flessibile i rilevatori di velocità del Veneto. Per ora ne sono caduti 15, tutti al Nord: uno in Piemonte, due in Lombardia e ben 13 in Veneto, in particolare nelle zone del Polesine e del Padovano. Il bilancio dei danni è stato notevole,raccoglie il pauso dei social e alcuni sindaci hanno già deciso di non ripristinare gli autovelox. Ma le indagini sono in corso a pieno regime per individuare il responsabile o i responsabili. Le indagini sugli autovelox Secondo il colonnello Michele Cucuglielli, comandante provinciale dei carabinieri di Padova, sentito dal Corriere della Sera, le forze ...