Una scuola su tre in Lombardia cade a pezzi | “Interventi urgenti bloccati | 400mila studenti a rischio”

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Unasu tre ha bisogno di, anche in. Nell’ultimo e 23esimo dossier di Legambiente, "Ecosistema", la radiografia del sistema, dall’edilizia alla presenza di servizi. Sotto la lente i "ritardi cronici", nonostante le risorse stanziate con il Pnrr, che "dovrebbero rappresentare in generale un’importante opportunità per rinnovare in tutta la Penisola la qualità degli edifici e dei servizi scolastici attraverso nuove scuole e più servizi tra cui tempo pieno, palestre, mense e asili nido", ricordano da Legambiente, constatando che "ad oggi fatica la messa a terra degli stanziamenti previsti, con più del 40% deglinella fase iniziale di progetto". La ricerca fotografa lo stato di salute di 6.343 edifici ...