Una nuova scossa a Pozzuoli

Solo poche ore fa, spuntavano in rete alcuni rumor riguardanti l'uscita di una nuova versione di Until Dawn, l'horror a scelte multiple del 2015 creato da Supermassive Games. Stando alle voci di corri ...Until Dawn potrebbe tornare su PS5 e PC | Dalle indiscrezioni non è chiaro se si tratti di un remake o di una remaster.Kim Kardashian è la nuova musa del marchio Balenciaga.La star di «Keeping Up With the Kardashians» ha confermato la partnership con la controversa casa di moda su Instagram. «Da diversi anni ormai, i ...