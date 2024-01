Un tribunale russo condanna Daria Trepova a ventisette anni di prigione per terrorismo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il 25 gennaio, 26, è statata adiper l’attentato dell’aprile 2023 che ha causato la morte di un blogger nazionalistasostenitore della guerra in Ucraina. Leggi

Dura la condanna di un tribunale contro Daria Trepova, la donna che nell’aprile 2023 consegnò la bomba che uccise il nazionalista Vladen Tatarski a San Pietroburgo ...Roma, 25 gen. (askanews) – Darya Trepova è stata condannata a 27 anni di carcere per aver consegnato la bomba esplosa nelle mani di un blogger militare russo favorevole alla guerra in Ucraina l’anno s ...Il 25 gennaio Daria Trepova, 26 anni, è stata condannata a ventisette anni di prigione per l’attentato dell’aprile 2023 che ha causato la morte di un blogger nazionalista russo sostenitore della guerr ...