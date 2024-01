Un Posto al Sole anticipazioni oggi 25 01 | Diego perdonerà Ida?

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Siamo pronti a svelare lepiù avvincenti della puntata di Unalin onda25 gennaio 2024. La trama dell’episodio promette emozioni e cambiamenti, conche potrebbe riavvicinarsi a, scuotendo gli equilibri a Palazzo Palladini. Scopriamo insieme cosa ci riserva la soap opera più amata su Rai3. Unalal 2 Febbraio: Nunzio non riesce a zittire i sentimenti per Rossella e compie un gesto inaspettatopuntata diUnal: un riavvicinamento inaspettato?, dopo la delusione per le azioni di ...