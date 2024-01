Un posto al sole | anticipazioni 25 gennaio 2024 | i sospetti di Filippo

(Di giovedì 25 gennaio 2024)Sartori potrebbe scoprire il segreto di suo padre Roberto nel corso della puntata di Unaldi giovedì 25. Il marito di Serena, infatti, comincerà ad avere deisul genitore dopo aver constatato il rancore che l'imprenditore dimostra verso Raffaele Giordano. Roberto, dopo essersi scontrato con Giordano in Polonia, dove lui e suo figlio Diego hanno appreso che Ida è la vera mamma del piccolo Tommaso e che Ferri e Marina hanno obbligato la ragazza a rimanere nel suo Paese, ha dichiarato guerra al portiere. Quest'ultimo, a sua volta, ha manifestato il proprio disappunto per la condotta dei due coniugi e tra i due sono nate molte tensioni., notando l'astio di suo padre verso Giordano, non potrà fare a meno di ...

Non solo l'ex ambasciatrice degli Stati Uniti all'Onu ... decidesse in extremis di scendere in campo al posto di Biden, lo scenario per la Casa Bianca potrebbe drasticamente cambiare a favore dei ...Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ...Due colpi ormai chiusi, solo da annunciare. Secondo la Gazzetta dello Sport, è tutto fatto per gli arrivi a parametro zero a giugno di Taremi e Zielinski, dopo che anche gli ultimi dettagli con ...